У криниці на приватному подвір'ї у Миколаєві виявили тіло пенсіонерки
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 10:200
У Миколаєві на Львівщині рятувальники витягли з криниці тіло жінки 1948 року народження. У вівторок, 22 грудня, о 15:55 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Миколаєві на вул. Полідовича-Карпатського, 1 на території приватного господарства виявили тіло жінки 1948 року народження. Тіло 72-річної власниці виявили у 7-метровій криниці без води.
«Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів витягли тіло жінки на поверхню та передали працівникам поліції»,– повідомили у ДСНС Львівщини.
Як розповіли ZAXID.NET у поліції, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET