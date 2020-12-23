У Миколаєві на Львівщині рятувальники витягли з криниці тіло жінки 1948 року народження. У вівторок, 22 грудня, о 15:55 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Миколаєві на вул. Полідовича-Карпатського, 1 на території приватного господарства виявили тіло жінки 1948 року народження. Тіло 72-річної власниці виявили у 7-метровій криниці без води.

«Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів витягли тіло жінки на поверхню та передали працівникам поліції»,– повідомили у ДСНС Львівщини.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок».