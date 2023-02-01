У лісі неподалік Чернівців виявили трупи диких свиней з африканською чумою. Діагноз підтвердився після проведення лабораторних досліджень. Спалахи хвороби виявлені у селах Валя Кузьмина та Круп’янське, що за п’ять кілометрів від Чернівців. Захворювання не загрожує людям, на африканську чуму хворіють лише свині. Вірус не переноситься повітрям, і потрапити до тварини може тільки при безпосередньому контакті.

Як ввечері у середу, 1 лютого, повідомила прес-служба управління Держспоживслужби у Чернівецькій області, туші трьох диких свиней у лісі виявив єгер під час обстеження мисливських угідь поблизу села Валя Кузьмина. «При дослідженні відібраних проб патологічного матеріалу в Івано-Франківській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби встановлено діагноз – африканська чума свиней. Для ліквідації спалаху хвороби комісія визначила межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду»,– йдеться у повідомленні Держспоживслужби.

Осередок розповсюдження африканської чуми свиней знаходиться на території мисливських угідь у Валя-кузьминському лісництві, що у Чернівецькому районі. Зоною захисту комісія визначила населені пункти в радіусі трьох кілометрів від місця спалаху – села Валя Кузьмина та Круп’янське. Крім того, у населених пунктах, що розташовані за 10 кілометрів від зони спалаху проведуть нагляд. Йдеться про 23 села у Чернівецькому районі.

Зазначимо, африканська чума свиней є інфекційною вірусною хворобою свійських і диких свиней. Захворювання не загрожує людям, хворіють лише свині. Вірус не переноситься повітрям, і потрапити до тварини може тільки при безпосередньому контакті. Вилікувати захворювання неможливо, тому єдиний метод боротьби із захворюванням — умертвляти й спалювати хворих свиней для запобігання поширення вірусу.