Заграву від пожежі видно вже за 17 км від місця.

У п'ятницю, 13 січня, в Литві стався вибух на газопроводі високого тиску Amber Grid, яким транспортують газ для потреб як Північної Литви, так і Латвії Про це повідомила литовська телерадіокомпанія LRT.

Вибух стався в магістральній трубі газової компанії Amber Grid близько 17:00 за місцевим часом. Повідомляється, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, але через небезпеку влада евакуювала з села близько 250 людей.

За даними поліції, полум’я сягає висоти майже 50 метрів, а пожежу видно щонайменше за 17 кілометрів від місця вибуху.

На місці події працюють пожежники та три екіпажі поліції.

За словами мера Пасвалі Гінтаутаса Гегужінскаса, причина вибуху поки не ясна, але, за словами місцевих жителів, сьогодні поблизу місця вибуху проводилися ремонтні роботи.

Компанія Amber Grid, яка обслуговує газопровід, терміново проінформувала уряд про ситуацію, що склалася. Трубопровід транспортує газ для потреб як Північної Литви, так і Латвії.

Зазначимо, що підвищена увага до об’єктів критичної інфраструктури спричинена російською агресією проти України, оскільки вони є одними із цілей росіян для проводення диверсій.