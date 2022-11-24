5 листопада Володимир Зеленський анонсував збір коштів для флоту морських дронів

У Литві зібрали 750 тис. доларів на придбання трьох морських безпілотників для України. Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

«Литовці зробили це! Ми закрили збір коштів і за $750 тисяч купимо для України три морські безпілотники. І назвали їх з гордістю за мир – Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк. Російський чорноморський флот – бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно», – написав він.

5 листопада Володимир Зеленський анонсував новий фандрейзинговий напрямок в рамках платформи United24 – збір коштів для флоту морських дронів.

За його словами, дрони потрібні Україні, щоб захистити акваторії морів та мирні міста від російських ракет, які запускають з кораблів. Крім того, ЗСУ використовуватимуть такі дрони для розблокування коридору для цивільних суден, які везуть зерно з українських портів. Для початку Україна планує збудувати 100 таких дронів-камікадзе.

Довжина дрона – 5,5 метра, дальність – 800 кілометрів, автономність – 60 годин, максимальна швидкість – 80 кілометрів на годину, бойова частина – 200 кілограмів. Для порівняння – маса бойової частини ракети Harpoon складає 225 кілограмів. В української крилатої ракети «Нептун» бойова частина важить 150 кілограмів.

Дрон керується трьома відеоканалами. Крім того, він також оснащений супутниковою навігаційною системою та інерційною навігацією. Наявність автопілота означає, що такий апарат здатний діяти автономно, у тому числі в умовах роботи систем радіоелектронної боротьби.

Зовнішній вигляд дрона на презентаційному відео нагадує апарат, який, як у вересні стверджували росіяни, прибило до берега неподалік Севастополя. Тоді належність апарату ніхто не встановив. Крім того, у презентації на сайті зі збору коштів використали кадри, які з'явилися у мережі після ударів по кораблях російського Чорноморського флоту на рейді Севастополя 29 жовтня.