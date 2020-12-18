Водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком

Пізно ввечері четверга, 17 грудня, на дорозі Київ-Чоп біля Стрия сильно зіткнулись мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП постраждали 9 людей, у тому числі двоє маленьких дітей. Їх забрали у лікарню.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА, ДТП трапилась о 22:45 біля села Конюхів Стрийського району. 34-річний водій мікроавтобуса Volkswagen Т4 з Чернівців виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся за автомобілем Volkswagen Golf. За кермом легковика був 57-річний мешканець Закарпаття.

Внаслідок зіткнення постраждали водій легковика, а також семеро пасажирів мікроавтобуса віком 19, 25, 30, 66, 69 років та двоє дітей віком 2,5 та 4 роки – мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей. Їх госпіталізували у Стрийську районну лікарню 9 людей, серед них двоє дітей 2016 та 2018 року народження.

За фактом слідчі Стрийського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.