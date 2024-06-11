У Луцькому районі понад 7000 споживачів залишаться без газу
Газопостачанння відновлять після проведення ремонтно-профілактичних робіт
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У середу, 12 червня, без газопостачання тимчасово залишаться 40 сіл Луцького району та місто Рожище. Йдеться про понад 7000 споживачів, повідомляє Волинська філія «Газмережі».
Постачання газу через ремонтно-профілактичні роботи припинять у таких населених пунктах:
- місто Рожище,
- село Валер’янівка,
- село Вишеньки,
- село Дмитрівка,
- село Духче,
- село Єлизаветин,
- село Кобче,
- село Крижівка,
- село Луків,
- село Михайлин,
- село Навіз,
- село Незвір,
- село Носачевичі,
- село Оленівка,
- село Олешковичі,
- село Ольганівка,
- село Пожарки,
- село Рудня,
- село Сокіл,
- село Топільне,
- село Дубище Рожищенської міської громади.
- село Башова,
- село Залісці,
- село Копачівка,
- село Кременець,
- село Олександрівка,
- село Підліски,
- село Тростянка,
- село Ужова,
- село Уляники Копачівської сільської громади.
- село Озденіж,
- село Іванчиці Луцької міської громади.
- село Славне,
- село Суськ,
- село Словатичі,
- село Звози Ківерцівської міської громади.
- село Боровичі,
- село Грузятин,
- село Четвертня,
- село Криничне,
- село Годомичі Колківської сільської громади.
У диспетчерській службі уточнили ZAXID.NET, що газопостачання планують відновити після завершення усіх ремонтно-профілактичних робіт, які заплановані на 12 червня. Втім, це відбудеться за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях і відсутності заборгованості по оплаті за доставку природного газу.
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