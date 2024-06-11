У середу, 12 червня, без газопостачання тимчасово залишаться 40 сіл Луцького району та місто Рожище. Йдеться про понад 7000 споживачів, повідомляє Волинська філія «Газмережі».

Постачання газу через ремонтно-профілактичні роботи припинять у таких населених пунктах:

місто Рожище,

село Валер’янівка,

село Вишеньки,

село Дмитрівка,

село Духче,

село Єлизаветин,

село Кобче,

село Крижівка,

село Луків,

село Михайлин,

село Навіз,

село Незвір,

село Носачевичі,

село Оленівка,

село Олешковичі,

село Ольганівка,

село Пожарки,

село Рудня,

село Сокіл,

село Топільне,

село Дубище Рожищенської міської громади.

село Башова,

село Залісці,

село Копачівка,

село Кременець,

село Олександрівка,

село Підліски,

село Тростянка,

село Ужова,

село Уляники Копачівської сільської громади.

село Озденіж,

село Іванчиці Луцької міської громади.

село Славне,

село Суськ,

село Словатичі,

село Звози Ківерцівської міської громади.

село Боровичі,

село Грузятин,

село Четвертня,

село Криничне,

село Годомичі Колківської сільської громади.

У диспетчерській службі уточнили ZAXID.NET, що газопостачання планують відновити після завершення усіх ремонтно-профілактичних робіт, які заплановані на 12 червня. Втім, це відбудеться за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях і відсутності заборгованості по оплаті за доставку природного газу.