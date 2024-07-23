Діти сперлися на москітну сітку і впали разом з нею вниз

У понеділок увечері, 22 липня, двоє маленьких дітей випали з вікна другого поверху в Луцьку. Діти з травмами в лікарні, а обставини трагічного інциденту з’ясовує поліція.

Як розповіли у поліції Волинської області, нещасний випадок трапився близько 21:00 в одному із житлових районів Луцька. Мама дітей відійшла в магазин, залишивши їх у помешканні самих. За словами жінки, вона забула зачинити вікно. Ймовірно, діти підійшли до вікна та сперлися на москітну сітку, та не витримала, внаслідок цього діти випали з вікна.

5-річна дівчинка та 3-річний хлопчик перебувають у лікарні. Поліцейські проводять перевірку за фактом події та визначають правову кваліфікацію. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Правоохоронці наголошують, що відчинені вікна з встановленими москітними сітками – це одна із прихованих загроз для родин, в яких виховуються маленькі діти. Москітна сітка створює в дітей ілюзію опори, проте вона не витримує вагу навіть найменших малюків.