У Луцьку оголосили два тендери на реконструкцію системи водовідведення та встановлення сонячних електростанцій у межах грантового проєкту, який фінансує Данія. Загальна сума іноземних інвестицій становить 2,19 млн євро, з міського бюджету до цієї суми виділили ще 540 тис. євро.

У лютому 2025 року Луцьк виграв 2,2 млн євро гранту на реалізацію проєкту «Реконструкція каналізаційних насосних станцій та встановлення сонячних електричних панелей (СЕП)». Проєкт реалізують за грантового фінансування Данії. Співфінансування міського бюджету становить 540 тис. євро.

14 жовтня «Луцькводоканал» оголосив тендер на реконструкцію двох каналізаційних насосних станцій та центральної камери збору стічних вод у Луцьку. Відомо, що модернізація системи дозволить у майбутньому заощаджувати 1,5 грн на метрі кубічному послуги водопостачання. Контракт охоплює чотири лоти:

Реконструкція каналізаційної насосної станції № 1 на вул. Героїв УПА. Реконструкція каналізаційної насосної станції № 2 на вул. Набережній. Реконструкція головної камери перемикання напірних каналізаційних колекторів на вул. Героїв УПА. Розширення та оновлення системи АСУ (Автоматична система управління) та SCADA (програмно-апаратний комплекс, який забезпечує централізований моніторинг, збір, обробку даних та управління технологічними процесами з єдиного операторського місця).

Переможець тендеру має розпочати роботи орієнтовно у січні 2026 року й завершити не пізніше березня 2027-го.

15 жовтня «Луцькводоканал» оголосив ще один тендер у межах проєкту на встановлення сонячних електростанцій у Луцьку. Контракт охоплює чотири лоти:

Реконструкція системи електропостачання Дубнівського водозабору шляхом встановлення сонячної електростанції. Встановлення системи накопичення енергії на вулиці Дубнівській, 26, у Луцьку. Реконструкція системи електропостачання Гнідавської насосної станції шляхом встановлення сонячної електростанції. Встановлення системи накопичення енергії на вулиці Магістральній, 11, у Луцьку.

Переможець буде зобовʼязаний розпочати роботи у січні 2026 року, а завершити – не пізніше вересня 2026 року. Ці контракти фінансуватимуть грішми гранту від Impact Fund Denmark, міського бюджету та/або «Луцькводоканалу». Про які конкретно суми йдеться – наразі невідомо.

Тендерні пропозиції мають передбачати повний обсяг робіт і повинні бути в євро. Переможе учасник, який подасть найбільш економічно привабливу цінову пропозицію, що відповідає усім кваліфікаційним вимогам.

Передтендерна зустріч із представниками «Луцькводоканалу» для обговорення технічних і процедурних питань відбудеться 23 жовтня об 11:00 онлайн. Зареєструватись на зустріч чи отримати додаткову інформацію щодо конкурсу можна за номером: +38 067 332 37 47 (Святослав Дмитроца) або безпосередньо на підприємстві (вул. Дубнівська, 26).