У «Львівелектротрансі» пояснили, чому сихівчанам довелося зранку йти на роботу пішки

Найпопулярніший вид транспорту сихівчан – трамвай – уже вкотре підвів. Уранці вівторка через поломку одного вагона львів’яни були змушені добиратись на роботу пішки. Вагон став між вулицею Угорською та зупинкою «Стадіон Україна». На відновлення руху довелось чекати понад 40 хвилин.

Зламався трамвай №4 і заблокував колію в напрямку центру. Позаду утворився ланцюжок із майже десятка трамваїв.

«Попереду поломаний трамвай. Сказали, що аварійна служба вже їде. Хто спішить – краще вийти. Хто не спішить, залишитись. Я сиділа в трамваї і чекала. Я мала час, бо йду до церкви, а люди, які спішили, виходили», – розповіла про ранкову пригоду пасажирка трамвая Ольга.

«Мене зачіпає, адже практично кожного дня є поломки, кожного дня кудись тягнуть трамваї, жахіття», – жаліється пасажир трамвая Роман.

Евакуації несправного трамвая довелось чекати понад 40 хвилин.

У «Львівелектротрансі» нарікають на зношеність рухомого складу. Речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар пояснив: «Якщо він виїжджає на лінію, він є справним. Такий трамвай може їздити місяць без поломок, а згодом може мати дві поломки на тиждень. Рухомого складу все ще є недостатньо і пасажиропотоки зростають, відповідно ми намагаємося забезпечити якість тими ресурсами і засобами, які у нас є».

Загалом за останній місяць львівські трамваї ламались 61 раз. Через це вагони більше п'яти годин стояли на колії посеред маршруту. У міській раді запевняють: кількість поломок зменшується з року в рік. Але це причина лише 30% від усього часу простою електротранспорту.

«Зараз кількість поломок зменшилась у 3 рази. Але з’явились інші більші затримки на лініях. ДТП і аварії на колії – перша причина простою електротранспорту», – запевняє заступник директора департаменту ЖКГ Андрій Білий.

Простої вагонів через поломки у міській раді хочуть зменшувати, купуючи нові вагони і оновлюючи ремонтні ДЕПО. Дві інші основні завади для руху електротранспорту – паркування на колії та ДТП за участі автомобілів – залежать від кількості приватних авто в центрі міста, певні чиновники.