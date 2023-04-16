Щоб отримати послуги, попередньо потрібно зареєструватись

У Львові збільшують перелік послуг сервісних центрів МВС, які можна отримати у львівських ЦНАПах. Відповідний документ підписали департамент адміністративних послуг ЛМР та сервісні центри МВС у Львівській області. Відтак запроваджують послугу реєстрації вживаного автомобіля. Про це у неділю, 16 квітня, повідомляє Львівська міська рада.

«Вже скоро у ЦНАП можна буде зареєструвати, перереєструвати та зняти з обліку не лише нові авто, які відповідно до законодавства не підлягають експертному огляду, а й вживані авто на які будуть подані підтверджуючі документи про проведення такого огляду, або ж якщо інформація про його проведення міститься в єдиній інформаційній системі МВС», – пояснили в департаменті адміністративних послуг ЛМР.

Загалом у львівських ЦНАПах можна отримати такі послуги сервісних центрів МВС:

реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок;

видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду за кордон;

видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом;

видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого;

обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспитів);

виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків;

перезакріплення індивідуального номерного знака.

Отримати послуги МВС можна у ЦНАПах за такими адресами:

вул. К. Левицького, 67;

пр. Ч. Калини, 72а;

м. Винники (вул. Галицька, 12).

Щоб отримати послуги потрібно попередньо зареєструватись.

Також працює служба підтримки ЦНАПів: (032)2975795; 0932975795.