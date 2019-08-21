У львівській багатоповерхівці люди просиділи у заблокованому ліфті сім годин

На місце події викликали поліцію та ДСНС

У середу, 21 серпня, у багатоповерхівці ЖК «Парус park» на вул. Кульпарківській, 64а зникло світло. Через це люди просиділи у зачиненому ліфті практично сім годин. Про цей випадок на своїй сторінці у Facebook першою повідомила львівська журналістка Вікторія Балицька.

«4 людей і собака з 9:30 сидять в вантажному ліфті. В однієї жінки цукровий діабет. Люди в пастці. Новобудова, 25% квартир заселено. Пропало світло і 6 годин управляюча компанія везе генератор...», – написала Вікторія Балицька.

У прес-службі патрульної поліції Львівщини ZAXID.NET підтвердили цю інформацію. Патрульні викликали працівників ДСНС Львівщини та медиків, жінці, що перебувала у ліфті, через щілину передавали ліки.

Приблизно о 16:20 люди змогли вийти з ліфту, оскільки в будинку відновили електропостачання.

Додамо, що цей будинок обслуговує управляюча компанія ТзОВ «УК «Зразковий дім», що зареєстрована на вул. Кульпарківській, 93. Її засновниками є Оксана Сидляр та Ярослав Романчак. В управляючій компанії «Зразковий дім» ZAXID.NET відмовились прокоментувати цей інцидент.