Вакцину від сказу для диких тварин ховають у спеціальних приманках

Впродовж вересня і жовтня на території Львівської громади проведуть вакцинацію диких тварин від сказу. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Приманки з вакциною розкладуть у місцях проживання диких тварин на території приблизно 90 км. Мешканців просять не брати такі принади до рук та не переміщувати їх, а також – пояснити дітям правила поводження з ними. Особливо уважними під час прогулянок у лісових та прилеглих до лісу територіях варто бути власникам собак та інших домашніх тварин.

Нагадаємо, наприкінці серпня на території громади – в селі Гряда – виявили сказ у лисиці. На території, де виявили тварину, та на прилеглій запровадили карантин, а територію в радіусі 5 км визначили як загрозливу.

На початку вересня у селах Гряда і Ситихів провели вакцинацію від сказу домашніх тварин. Загалом вакцинували 114 тварин. Також вакцинуватимуть домашніхтварин у Зашкові, Зарудцях та Дублянах. Згодом можлива вакцинація в Лисиничах, оскільки є такий запит.

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Мешканцям нагадують, що у випадку укусу чи подряпини від тварини потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря і своєчасно антирабічне лікування, що запобігає розвитку сказу.

Безкоштовну антирабічну вакцинацію у комунальних закладах міста можна отримати у лікарнях святого Пантелеймона та святого Луки (дорослим) та в лікарні святого Миколая (дітям).

У випадку, якщо побачили тварину з нетиповою поведінкою або підозрою на сказ, потрібно повідомити Держпродспоживслужбу за цілодобовою гарячою лінією 050 230 04 28.