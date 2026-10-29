Любомир Федюк став депутатом Львівської міськради

На засіданні Львівської міськради у четвер, 29 жовтня, склав присягу новий депутат від партії «Самопоміч» Любомир Федюк.

39-річний Любомир Федюк є членом партії «Обʼєднання "Самопоміч"», підприємцем.

Із липня 2024 року працює вчителем Львівської правничої гімназії. Із травня 2021 року був депутатом Львівської районної ради, працював у постійній комісії з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту.

Нагадаємо, раніше депутат ЛМР від партії «Самопоміч», відомий бізнесмен, власник ринку «Шувар» Роман Федишин подав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

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