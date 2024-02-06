Олег Іваш (зліва) та Микола Фрей стали депутатами Львівської облради

У вівторок, 6 лютого, на засіданні Львівської облради склали присягу два нові депутати від «Європейської солідарності» – Олег Іваш та Микола Фрей.

Голова Львівської обласної ТВК Володимир Фірман зачитав постанови ТВК про реєстрацію нових депутатів, після чого Олег Іваш та Микола Фрей склали депутатську присягу.

Зазначимо, 44-річний підприємець Олег Іваш замінив у Львівській облраді покійного Володимира Квурта, а 51-річний екс-голова Самбірської РДА та екс-помічник Ярослава Дубневича Микола Фрей – засудженого до тюремного ув’язнення Михайла Дзюдзя.