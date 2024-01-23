Львівська обласна ТВК розглянула питання реєстрації нових депутатів Львівської облради

Львівська обласна територіальна виборча комісія на засіданні у понеділок, 22 січня, зареєструвала депутатами Львівської облради двох кандидатів від «Європейської солідарності» – Миколу Фрея та Олега Іваша. Голосування за ще двох кандидатів члени комісії провалили.

Як повідомив керівник проектів громадянської мережі «Опора» Тарас Радь, за рішенням комісії, депутатами Львівської облради зареєстровані Олег Іваш та Микола Фрей від «Європейської солідарності».

Натомість голосування за реєстрацію депутатом кандидата від «Голосу» Мирослава Карпінського та ще одного кандидатки від «Європейської солідарності» Орислави Хомик (замість Ольги Березюк) члени комісії не підтримали.

Таким чином на сьогодні у Львівській обласраді залишаються «підвішаними» три депутатські мандати: Мирослав Карпінський («Голос»), Орислава Хомик («Європейська солідарність») та Ірина Кравець (УГП), але її питання ще не потрапило на розгляд ТВК. Ще відкритими залишаються питання щодо чотирьох депутатів УГП, щодо яких тривають суди – вони оскаржують рішення партії про їх відкликання.

Зазначимо, 44-річний підприємець Олег Іваш замінив у Львівській облраді покійного Володимира Квурта, а 51-річний екс-голова Самбірської РДА та екс-помічник Ярослава Дубневича – засудженого до тюремного ув’язнення Михайла Дзюдзя.