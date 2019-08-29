У львівського строковика, що застрелив свого командира, виявили психічні розлади

21-річного строковика затримали одразу після вбивства

21-річний військовий зі Львова, який у березні цього року умисно вбив свого старшину на території військової частини, страждає на психічні розлади. Відтак ДБР Львова почала розслідувати обставини, за яких обставин хлопця взяли на військову службу та дозволили носити при собі зброю. Натомість вбивцю ймовірно направлять на примусове психіатричне лікування.

Нагадаємо, 18 березня цього року у підрозділі Мостиського прикордонного загону «Сянки» у Турківському районі 21-річний прикордонник зі Львова вистрелив з автомата у спину свого 35-річного старшини. Як з’ясувало слідство, після вистрілу чоловік впав на землю, а нападник вдарив його кілька разів автоматом у голову.

Куля пройшла крізь грудну клітку чоловіка на виліт. Одразу після інциденту 21-річного львів’янина взяли під варту.

У четвер, 29 серпня, прес-служба ДБР повідомила про завершення розслідування у цій справі. З’ясувалось, що 21-річний військовий страждає на психічне захворювання. За даними слідства, в момент скоєння злочину він не міг контролювати свої дії.

«Під час призову на військову службу та в період її проходження підозрюваний перебував у стані хвороби. На момент вчинення вбивства підозрюваний страждав хронічним психічним захворюванням, внаслідок чого не міг усвідомлювати та контролювати свої дії», – зокрема, йдеться у повідомленні ДБР.

Відтак ДБР подала клопотання до суду про примусове лікування хлопця у психіатричній лікарні.

Водночас правоохоронці розслідують, яким чином людина із психічними розладами потрапила на строкову військову службу. Зокрема, слідчі оцінять дії працівників одного з львівських військкоматів.

«У рамках кримінального провадження буде надана оцінка дій службових осіб призовної комісії, військового комісаріату, військової частини та прикордонного загону», – йдеться у повідомленні ДБР.

Додамо, що хлопець перебував на посаді інспектора прикордонної служби та водія відділення логістики і йому дозволяли носити із собою зброю.