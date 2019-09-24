У львівському аеропорту почастішали випадки зіткнень літаків з птахами

За останній місяць у львівському аеропорту зафіксували вісім випадків зіткнення птахів з літаками

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в серпні 2019 року зафіксувало збільшення випадків зіткнення літаків з птахами у аеропорту «Львів». Усього протягом місяця у львівському аеропорту сталося вісім таких випадків.

Згідно зі статистикою, за останній місяць в українських аеропортах виявили 9 випадків зіткнень птахів з літаками українських та іноземних авіакомпаній. При цьому вісім з дев'яти випадків зіткнення з птахами зафіксовані на рейсах до або зі львівського аеропорту.

Зокрема, чотири випадки трапились з літаками авіакомпанії Wizz Air, один – з Turkish Airlines, один – з Ryanair, один – з Ernest Airlines та ще один – з Lumiwings. Птахи були невеликими, тому жодних пошкоджень внаслідок зіткнень у літаках не виявили.

Судячи з офіційної статистики бюро з розслідувань авіаційних подій, протягом 2014 – першого півріччя 2019 років аеропорт «Львів» залишається на першому місті серед українських аеропортів за кількістю випадків зіткнення з птахами. При цьому, у липні та червні цього року у львівському аеропорту зафіксували лише по одному випадку зіткнення птахів з літаками.

Нагадаємо, ще у 2017 році на вул. Північній, за 2,3 км від злітної смуги львівського аеропорту, компанія «Аве Львів» облаштувала перевантажувальну станцію ТПВ. Накопичення сміття на перевантажувальній станції приваблює птахів, збільшення кількості яких може бути небезпечним для аеропорту. Торік керівництво аеропорту звернулося до перевізника та різних служб через загрозу літакам, яку спричиняє така близькість станції до аеропорту.

Тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян навіть пообіцяв скликати спеціальну комісію і перевірити безпечність діяльності компанії «Аве Львів». Перевізник тоді пообіцяв звільнити ділянку від сміття, однак ще понині цього не зробив. Окрім того, на території перевантажувальної станції встановили пристрої для відлякування птахів.

Як писав ZAXID.NET, 3 серпня скасували рейс Львів-Мілан через потрапляння птаха у двигун літака. Торік через потрапляння у двигун літака лелеки літак зі Львова до Єгипту здійснив екстрену посадку в Києві.