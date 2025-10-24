У Львові допомогли відновити зір та налагодити життя Гульнарі Огністій – жінці, яка залишилася без рідних і житла. Вона нині проживає у філії соціальної роботи з бездомними людьми Центру “Джерело” на вулиці Кирилівській.

47-річна Гульнара Огніста – одна з тих, кого прихистили у львівському центрі для безпритульних. Цьому передувало чимало життєвих подій. Та попри це – жінка не опускає рук. Останні 11 років Гульнара проживала на Одещині разом з братом, там важко працювала і втратила зір.



«В один прекрасний день треба було капусту вибирати терміново, а приморозок був, то мені праве око стрільнуло. Я тиждень просиділа вдома, бо воно підпухло. І тоді почав зір сідати, лівим ще нормально бачила. А потім у 2023 році мені подзвонили, що мама померла і потрохи почало ліве око сідати. До кінця 2023 року в мене зір вже сів», – розповіла мешканка центру для безпритульних Гульнара Огніста.

Коли брата не стало, жінка вирішила вертатися до Львова, де проживала з 1994 року. Це місто для неї рідніше. Сталося це в березні цього року. Гульнара Огніста планувала пожити у подруги, але її чоловік був проти. Так повністю незряча жінка три доби провела на вокзалі, допоки не познайомилася із чоловіком, який привів її у філію соціальної роботи з бездомними людьми Центру “Джерело”, що на вул. Кирилівській.

«Тут мене прихистили, вже був дах над головою, можливість переодягнутися, попрати одяг. Потім у центрі почали збирати документи, писати всюди, щоб мені операцію зробили. Згодом мене потішили, що є можливість, що буде операція. Зібрали документи й зробили операцію на одне око», – додала Гульнара Огніста.

В офтальмологічному відділенні Львівської обласної лікарні Гульнарі зробили безоплатну операцію за програмою медичних гарантій – видалили катаракту та імплантували кришталик. Зір на лівому оці відновився повністю. Жінка пригадує момент, як вперше знову побачила.

«Дуже кольорова плитка в них. Коли я стала з операційного столу, дуже все плило мені, дуже кольорове все було. Думаю, зупиніть ту камеру, бо все мені їде-крутиться. Мене медсестра відвела до палати, я сиділа і ракурс наводила. Зайшла до дівчат, сказала, що тепер треба знову знайомитися, бо я вже можу їх бачити», – пригадала жінка.

Жінка одразу ж влаштувалася на роботу, зараз працює прибиральницею у магазині солодощів. І ця робота, як і колектив, їй дуже подобається. Також Гульнара Огніста допомагає у центрі: чи то з прибиранням, чи то на кухні. До речі, влітку будівлю цю повністю відремонтували й тепер тут є комфортні умови. Гульнара чекає на операцію на друге око і вдячна центру, що допоміг їй у скрутній ситуації.



«Дякую всім соцпрацівникам, цьому центру і взагалі “Джерелу”. Добре, що є такий центр. Щоправда, буває, що люди не хочуть покидати свій вуличний спосіб життя. Але треба хотіти, хотіти жити, адже життя триває, навіть не дивлячись на те, що триває війна», – наголосила жінка.



Вже скоро Гульнара Огніста переселиться у відділення підтриманого проживання, яке нещодавно облаштували у притулку. Новою послугою зможуть скористатися люди, які вже знайшли роботу, але ще не мають власного житла. А Гульнара теж мріє про власний куточок.