У Львові завершили реконструкцію притулку на вулиці Кирилівській, 3а. Звернутись за допомогою тепер можна не лише вночі, а й вдень. Центр став більш зручним, доступнішим, безбар’єрним та збільшив комплекс послуг. Також у центрі можна здобути нові професії, отримати допомогу з пошуку роботи, отримати виплати чи оформити статус інвалідності або ВПО.

«Важливо, щоб такі центри були, тому що ніхто з нас не знає, що на нас чекає завтра. Центр працює цілодобово. Прийти сюди можуть чоловіки, жінки та навіть за потреби діти. Тут вас нагодують, є місце де можна помитись та переночувати. У центрі також можуть надати медичну допомогу, якщо є така потреба. Все зроблено достатньо якісно та з великою любов’ю, тому велика подяка нашим донорам і звичайно міський бюджет також долучився», – зазначив міський голова Андрій Садовий.

Реконструкцію вдалось реалізувати спільними зусиллями міста та за підтримки благодійних організацій The Bridge of Life і Норвезької ради у справах біженців (NRC). У закладі оновили систему опалення, замінили вікна й двері, встановили бойлери, зовнішній ліфт та енергоощадну техніку. У проєкт інвестували понад 8,5 млн грн, з яких 1 млн грн залучили із міського бюджету.

Фото ZAXID.NET



Щоночі центр надає прихисток для 50-60 людей, які перебувають у скруті. У холодну пору року для людей, які не мають житла така потреба зростає. Зараз тут можуть одночасно розміститись 35 чоловіків та 28 жінок, а також 9 місць у кімнатах підтриманого проживання – для безпритульних, які знайшли роботу, але поки не мають, де жити.

«Місць сьогодні є достатньо, але в холодну пору року, зазвичай потреба зростає. До початку повномаштабної війни у літній період в нас ночувало до 20 людей, які цього потребували. Тепер ми маємо суттєве зростання, серед людей, які цього потребують, тому власне стояло питання розширення, бо ми раніше використовували лише перший поверх» – розповіла Зореслава Люльчак директорка центру «Джерело».

Своєю історією, поділився Валерій, який проживає у центрі. Чоловік родом із Харкова, але вже понад три роки живе у Львові. Раніше працював інструктором в автошколі.

«Я потрапив до лікарні з обмороженням ніг, мені довелося перенести ампутацію. Соціальні служби зв’язалися з центром, і тут мені надали допомогу. Умови тут хороші, ставлення чудове, працівники дуже добре ставляться», – ділиться Валерій.



За його словами, у центрі йому допомагають відновити документи, отримати медичну допомогу, а за потреби доправляють до лікарні.

До слова, центр для бездомних на вул. Кирилівській, 3а у Львові працює з листопада 2006 року.

Загалом, в межах послуги нічного притулку, з початку року і до кінця вересня на кухні видали 11477 порцій харчування. За цей час послугою нічного притулку скористались 676 людей (152 жінки і 523 чоловіків).