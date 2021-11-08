Діра в трубі утворилася на вул. Скельній, яка з’єднує вулиці Франка та Шота Руставелі

У Львові сталася аварія на магістральному водопроводі. Про неї у неділю, 7 листопада, повідомив львівський дигер Андрій Риштун. На своїй сторінці у Facebook він написав, що тонни чистої води напряму течуть у каналізацію. На фото, які поширив під своїм дописом дигер, видно, як зі стелі колектора б'є потужний фонтан води. За словами Андрія Риштуна, велика діра в трубі утворилася на вул. Скельній, яка з’єднує вулиці Франка та Шота Руставелі. Проте у «Львівводоканалі» розповіли, що через прорив магістрального водопроводу немає небезпеки забруднення води у міському водопроводі.

У коментарі ZAXID.NET Андрій Риштун розповів, що виявив прорив у суботу, 6 листопада, коли разом із друзями спустився у міський колектор.

«Я не знаю, коли він міг виникнути, але, думаю, що давно. Бо діра вже дуже велика. Прориви стаються, це звичне явище. Але він стався у каналізації і, якби не ми, я не знаю, коли би про нього дізналися. Бо вхід, яким можна до цього місця дістатися, заварили, щоби туди не лазили. А це місце прориву якраз навпроти одного з цих люків», – пояснив Андрій Риштун.

Фото Андрія Риштуна

Також у своєму дописі він написав, що ситуація небезпечна через можливість потрапляння інфекції з каналізації у водопровід.

«Це не лише марнування наших грошей. Ця аварія є смертельно небезпечною. Адже інфекція з каналізації може потрапити у водопровід. І поширитися по місту. Це станеться коли, наприклад, тимчасово вимкнуть воду», – написав Андрій Риштун.

Проте у «Львівводоканалі» це заперечили.

«Зараз немає жодної небезпеки від того, що чиста вода потрапляє в каналізацію. Це витік, який трапляється у Львові від 5 до 10 разів на день. Просто стан мереж такий, він спричиняє їхні прориви. Ми труби обстежуємо. Так, нам могли закинути, мовляв, занадто пізно почали ліквідовувати інцидент. Але в нас є певний алгоритм, протяжністю у 48 годин: зокрема потрібно приїхати на місце, побачити, де прокладені електрокабелі й газогін, щоб нічого не пошкодити. Сьогодні там уже починає працювати важка техніка, яка розкопає місце пошкодження і подивиться, в чому проблема. Ще раз кажу: така аварія звичайна, її фахівці «Львівводоканалу» ліквідовують до десятка разів щодня», – пояснила речниця «Львівводоканалу» Уляна Горбата.

Ймовірно, через прорив доведеться припинити водопостачання мешканцям декількох будинків. Проте наразі офіційно у «Львівводоканалі» цю інформацію не підтвердили. Також наразі не повідомляють про розмір збитків через витік.

Відео Андрія Риштуна