Внаслідок падіння хлопець отримав травми та був госпіталізований

У суботу, 4 липня, з недобудови, що розташована на вул. Княгині Ольги, 18-річний хлопець намагався вчинити самогубство.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко, інформацію про падіння хлопця на вул. Княгині Ольги, що на території ринку «Провесінь», поліція отримала о 10:41.

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За попередньою інформацією, постраждалий 18-річний львів’янин, який намагався вчинити самогубство. Перед стрибком хлопець надіслав близьким повідомлення про намір звести рахунки з життям. Внаслідок падіння хлопець отримав травми та був госпіталізований. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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