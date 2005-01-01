У Львові автомобіль провалився у колектор

Колесо зависло над проваллям

У Львові під колесом автомобіля провалився каналізаційний колектор.

ДТП трапилася на вул. Ветеранів, 6 у Шевченківському районі. Праве колесо автомобіля застрягло у проваллі.

«По факту водій провалився правим колесом в колектор. Люк впав на дно колектора, обвалилася частина асфальту в колектор», ‒ розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Ніхто з людей внаслідок ДТП не постраждав. Автомобіль витягли, а пошкоджений колектор накрили плитою.

фото патрульної поліції Львова

За інформацією мерії, детальне обстеження і ремонт проведуть завтра зранку.

«Швидше за все – це каналізаційний колектор. Тому завтра зранку спільно з ремонтними бригадами ЛМКП «Львівводоканал» проведемо детальне обстеження колектора і ліквідацію усіх пошкоджень», ‒ повідомила голова Шевченківської райадміністрації Надія Банах.

Місце провалля обгороджене.