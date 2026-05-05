Донька померлого військовослужбовця виграла суд у Міністерства оборони. МОУ відмовило позивачці та її матері у призначенні 15 млн грн після смерті солдата, погодивши суттєво меншу виплату. Донька військового виграла суд та зобов’язала нарахувати їй 7,5 млн грн (її половину від 15 млн грн).

Як вказано у рішенні Львівського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2026 року, батько позивачки був військовослужбовцем та помер на початку січня 2024 року. Причиною смерті стало захворювання, набряк головного мозку та гостре порушення мозкового кровообігу.

Дружина та донька звертались до Міноборони для призначення 15 млн грн одноразової грошової допомоги, але їм призначили значно меншу виплату – 2,2 млн грн (кожній по рівній частині). Донька померлого солдата не погодилась із призначеною виплатою та судилась за свою частину – 7,5 млн грн.

«Смерть настала на 18 день з моменту перебування позивача у зоні бойових дій, що дозволило ВЛК встановити причинний зв’язок захворювання, яке призвело до смерті, саме у формулюванні «пов’язане із захистом Батьківщини». Тобто, гострий стан був спровокований виконанням бойових завдань», – вважає позивачка.

Цю справу розглянула суддя Роксолана Качур, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Твердження відповідача про те, що військовослужбовець «помер природною смертю внаслідок захворювання», є таким, що ігнорує фактичні обставини справи, хронологію подій та медичну природу причини смерті. Згідно з свідоцтвом про смерть, причиною смерті стало гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом (інсульт) та набряк-набухання головного мозку. Зазначений діагноз не є хронічною хворобою, що поступово розвивалася в тилових умовах. Це гострий, критичний стан, який є прямим фізіологічним наслідком надмірного фізичного виснаження, тривалого психоемоційного перенапруження, акустичних впливів та стресу, невід’ємно пов’язаних із перебуванням на лінії зіткнення», – вказано у рішенні суду.

Суддя звернула увагу, що ВЛК встановила, що солдат помер через захворювання, яке пов’язане із захистом Батьківщини.

«Належним та ефективним способом захисту порушених прав позивачки є зобов’язати відповідача призначити та виплатити їй одноразову грошову допомогу, як доньці загиблого військовослужбовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022 та Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у сумі 7,5 млн грн (1/2 від загальної суми 15 млн грн), з урахуванням вже проведених виплат», – вказано у рішенні суду.