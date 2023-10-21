Поліція склала протокол на порушника

У сервісному центрі МВС у Львові інструктор викликав поліцію, коли чоловік, який складав іспит з водіння, передав йому хабар. Гроші за успішне складання іспиту чоловік поклав у документи, які передав інструктору. Подія трапилась у п’ятницю, 20 жовтня.

«Адміністратор зафіксував на камеру спробу дати хабар та відразу повідомив поліцію про подію. До приїзду поліції усі перебували в авто під наглядом камери, що зафіксувала також спробу громадянина заховати кошти, що були запропоновані в якості хабаря», – ідеться в повідомленні регіонального сервісного центру МВС.

У СЦ МВС нагадують, що спроба дати хабар може бути кваліфікована як кримінальний злочин, визначений ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Стаття передбачає відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.