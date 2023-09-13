Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок чоловіку, який спробував обміняти підроблене посвідчення водія у сервісному центрі МВС. За вчинене Тарасу Дверію призначили покарання у вигляді 850 грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, уродженець одного із сіл неподалік Стрия Тарас Дверій у квітні 2023 року прийшов у сервісний центр МВС у Стрию, щоб обміняти посвідчення водія. Документ був виданий у 1993 році. При перевірці у сервісному центрі МВС встановили, що чоловік намагався обміняти підроблене посвідчення водія.

Щодо Тараса Дверія порушили кримінальну справу за використання підробленого документу, чоловік визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Вікторія Бучківська, яка дослідила усі матеріали справи та визнала чоловіка винним у використанні підробленого документа. Йому призначили покарання у вигляді 850 грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.