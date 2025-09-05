Загалом на акцію протесту зібрались близько ста учасників

У Львові відбулась акція протесту проти ухвалення законопроєктів №13260 та №13452, які значно обмежують права військових та посилюють кримінальну відповідальність. Днями ці законопроєкти ухвалили в першому читанні.

Учасники зібралися біля памʼятника Тарасові Шевченку із плакатами з написами «Ні узаконеній дідівщині», «Військовим права, а не кар»а та інші. Загалом на акцію протесту зібрались близько ста учасників.

Додамо, що акції протесту відбулися й в інших містах України, зокрема в Києві. Там на мітинг вийшло кілька сотень людей.

Про що законопроєкти №13260 та №13452

Законопроєкт №13260 повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини. Тоді як до 30 серпня діяла умова – якщо військовий до цього моменту самостійно повернеться на службу в будь-яку з частин – проти нього закриють сяправу.

Законопроєкт №13452 серед іншого передбачає заборону судам застосовувати свою дискрецію щодо можливого мʼякого покарання та умовного звільнення від його відбування за статтею «непокора». Військові вважають цей закон дискримінаційним.