У Львові на вул. Героїв Майдану трапилася ДТП за участі чотирьох автомобілів
Один із автомобілів в'їхав у цегляний паркан
Суспільство — Ольга Гринько, 15 грудня0
Автомобіль в'їхав в обгородження
У вівторок увечері, 15 грудня, близько 18 години на вул. Героїв Майдану сталася ДТП за участі 4 автомобілів.
У поліції ZAXID.NET розповіли, що на вул. Героїв Майдану зіткнулися автомобілі КІА, Volkswagen, BMW. Також один із автомобілів зачепив припаркований Opel. Автомобіль KIA виїхав на газон та тротуар, а тоді в’їхав у цегляне невисоке обгородження перед будинком та завис на ньому передніми колесами.
Фото з Telegram-каналу Варти 1
Унаслідок ДТП ніхто не постраждав, але один із водіїв звернувся по допомогу до медиків. За попередньою інформацією, йому стало погано, проте наразі у поліції не повідомляють про водія якого автомобіля йдеться.
На місці працює поліція, яка встановлює обставини та причини ДТП.
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