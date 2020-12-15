Автомобіль в'їхав в обгородження

У вівторок увечері, 15 грудня, близько 18 години на вул. Героїв Майдану сталася ДТП за участі 4 автомобілів.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що на вул. Героїв Майдану зіткнулися автомобілі КІА, Volkswagen, BMW. Також один із автомобілів зачепив припаркований Opel. Автомобіль KIA виїхав на газон та тротуар, а тоді в’їхав у цегляне невисоке обгородження перед будинком та завис на ньому передніми колесами.

Фото з Telegram-каналу Варти 1

Унаслідок ДТП ніхто не постраждав, але один із водіїв звернувся по допомогу до медиків. За попередньою інформацією, йому стало погано, проте наразі у поліції не повідомляють про водія якого автомобіля йдеться.

На місці працює поліція, яка встановлює обставини та причини ДТП.