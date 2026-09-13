У Львові у понеділок очікують густий туман

Уночі та вранці понеділка, 14 вересня, Львів накриє туман. Видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Через погіршення видимості водіїв закликають зменшити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та вмикати фари. Пішоходам радять переходити дорогу лише у визначених місцях і користуватися світловідбивними елементами.

У разі непередбачуваних ситуацій львів’яни можуть звертатися на міську гарячу лінію за номером 15-80.

До слова, 14 вересня погода у Львові та області й надалі буде прохолодною та хмарною. Упродовж дня значних опадів не прогнозують, а максимальна температура повітря становитиме 19°C, вночі – 10°C тепла.

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Водночас ще 9 вересня у Львові температура повітря вдень становила 30,7°C тепла, що є рекордом для цього дня за весь час спостережень синоптиків, тобто 80 років.