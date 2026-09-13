У Львові оголосили попередження через сильний туман
Видимість на дорогах становитиме лише 200–500 метрів
Уночі та вранці понеділка, 14 вересня, Львів накриє туман. Видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Через погіршення видимості водіїв закликають зменшити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та вмикати фари. Пішоходам радять переходити дорогу лише у визначених місцях і користуватися світловідбивними елементами.
У разі непередбачуваних ситуацій львів’яни можуть звертатися на міську гарячу лінію за номером 15-80.
До слова, 14 вересня погода у Львові та області й надалі буде прохолодною та хмарною. Упродовж дня значних опадів не прогнозують, а максимальна температура повітря становитиме 19°C, вночі – 10°C тепла.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Водночас ще 9 вересня у Львові температура повітря вдень становила 30,7°C тепла, що є рекордом для цього дня за весь час спостережень синоптиків, тобто 80 років.