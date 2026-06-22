У Львові судили матір школяра, який приніс на територію ліцею патрон від травматичного пістолета. Залізничний районний суд визнав винною Юлію Гнаткевич у неналежному виконанні батьківських обов’язків та оштрафував її.

Як вказано у постанові суду, учень приніс до ліцею патрон від травматичного пістолета та показував його однокласникам. Це налякало інших дітей. На судові засідання матір школяра не з’явилася, суд розглянув справу без неї.

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Залізничний районний суд Львові визнав винною Юлію Гнаткевич у неналежному виконанні батьківських обов’язків (ч. 1 ст. 184 КУпАП), та призначив їй штраф – 850 грн. Крім того, жінка має сплатити 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити до Львівського апеляційного суду протягом десяти днів.

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