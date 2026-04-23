У Львові передали 68 автомобілів для екстрених служб від тайванського народу
Новини Львова від ZAXID.NET за 23 квітня
У четвер, 23 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Стрілянина у Львові. Правоохоронці затримали 34-річного львів’янина.
- Судові дебати. У Львові продовжили засідання у справі про вбивство Фаріон.
- Підтримка від Тайваню. У Львові на потреби військових та громад передали транспортні засоби.
- Ще більше свіжості у спекотні літні дні. Львів’яни долучились до створення дощового садка в парку Івана Франка.
