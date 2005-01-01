У Львові перекинулася маршрутка з людьми

З перевантажувальної станції на вул. Північній до кінця січня мають прибрати сміття

24 січня у Львові внаслідок ДТП перекинулася маршрутка №131, що курсує з ТРЦ «King Cross Leopolis» до приміського села Рясне-Руське. Травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували у лікарні. За попередньою інформацією, ймовірний винуветець аварії був у стані сп'яніння.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, аварія трапилася на вул. Шевченка, 317 біля АЗС близько 17:30. Маршрутка з пасажирами зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes.

В аварії травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували в лікарню. Їхній стан - середньої важкості. Двоє інших від госпіталізації відмовилися. Загалом у маршрутці перебувало близько 20 осіб.

Водій маршрутки пан Ігор розповів ZAXID.NET на місці події, що рухався по головній дорозі, а бус виїхав з бічної. Від удару маршрутка перекинулася на бік.

фото Андрія Романчака

Водія Mercedes перевірили на стан сп'яніння. Офіційні результати будуть згодом, але за попередньою інформацією, він сів за кермо нетверезим. Патрульні інспектори посадили його в службовий автомобіль і не дозволили журналістам з ним поспілкуватися.

Додамо, що приміський маршрут №131 обслуговує ТОВ «Атто».