У Львові перекинулася маршрутка з людьми

24 січня у Львові внаслідок ДТП перекинулася маршрутка №131, що курсує з ТРЦ «King Cross Leopolis» до приміського села Рясне-Руське. Травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували у лікарні. За попередньою інформацією, ймовірний винуветець аварії був у стані сп'яніння.
Як розповіла ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, аварія трапилася на вул. Шевченка, 317 біля АЗС близько 17:30. Маршрутка з пасажирами зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes.
В аварії травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували в лікарню. Їхній стан - середньої важкості. Двоє інших від госпіталізації відмовилися. Загалом у маршрутці перебувало близько 20 осіб.
Водій маршрутки пан Ігор розповів ZAXID.NET на місці події, що рухався по головній дорозі, а бус виїхав з бічної. Від удару маршрутка перекинулася на бік.
Водія Mercedes перевірили на стан сп'яніння. Офіційні результати будуть згодом, але за попередньою інформацією, він сів за кермо нетверезим. Патрульні інспектори посадили його в службовий автомобіль і не дозволили журналістам з ним поспілкуватися.
Додамо, що приміський маршрут №131 обслуговує ТОВ «Атто».
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