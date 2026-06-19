За прогнозами синоптиків, незабаром у місті очікується до 30°С

Після хвилі похолодання температура повітря у Львові почала збільшуватись. За прогнозами синоптиків, незабаром у місті очікується до 30°С. На виконкомі ЛМР у п’ятницю, 19 червня, обговорили скарги на перевізників, на чиїх маршрутах не працюють кондиціонери. Заступник мера Львова Андрій Москаленко повідомив, що у місті проводять перевірки, а перевізників-порушників штрафуватимуть.

Заступник мера Львова Андрій Москаленко поцікавився ситуацією із кондиціонерами у громадському транспорті, зазначивши, що до міськради почали надходити скарги.

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Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило повідомив, що 17 та 18 червня у місті проводили перевірки. Він навів статистику, скільки автобусів перевірити 18 червня:

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АПТ-14630 – перевірили 18 автобусів, з них 15 мали працюючі кондиціонери;

«Фіакр» – перевірили 2 автобуси, кондиціонери відсутні;

«Міра і К» – перевірили 9 з 11 автобусів маршруту №14. Виявлено 3 автобуси з несправними кондиціонерами;

Успіх БМ – 36 автобусів, обладнаних кондиціонерами, 14 автобусів з відсутніми кондиціонерами, 8 проходять ремонт.

«Зараз йде активна перевірка перевізників. Ми організовуємо активну кампанію, враховуючи, що температура вже сягатиме 30°С. Будемо штрафувати перевізників і публічно про це інформувати, щоб перевізники розуміли свою відповідальність перед пасажирами», – сказав Олег Забарило.

Андрій Москаленко наголосив, що важливо перевірити максимальну кількість маршрутів.

«Дайте пріоритетне завдання управлінню транспорту. Там, де є порушення, має бути назва маршруту, ім’я та прізвище водія, хто власник маршруту. Цю інформацію робимо публічною, бо це питання людської гідності. По-друге, мають бути штрафи, згідно чинного законодавства і здорового глузду, як прописано у договорах, угодах. Якщо кондиціонер не працює, а він мав працювати, має бути стягнення», – сказав Андрій Москаленко

Він закликав усіх повідомляти про автобуси з непрацюючими кондиціонерами на «Гарячу лінію Львова» за номером 15-80.

«Треба стягувати гроші, людей робити відомими. Іншого варіанту у нас немає», – наголосив заступник мера.