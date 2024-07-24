На 39-річного водія мотопатрульні склали три протоколи

У Львові нетверезий 39-річний водій Renault Megane вчинив ДТП та намагався втекти. Під час його перевірки на стан сп’яніння стрілки на приладі Drager зашкалили. Про це у середу, 24 липня, повідомили у поліції Львівської області.

«Днями мотопатрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Шевченка. Прибувши на місце події, патрульні встановили учасників автопригоди. Як з’ясували мотопатрульні, після ДТП винуватець намагався втекти з місця події», – йдеться в повідомлені патрульної поліції.

Спілкуючись із водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку. Прилад Drager показав стрілки вгору, що перевищує вимірювальний діапазон алкотестеру. Це становить орієнтовно чотири проміле алкоголю в крові, уточнили ZAXID.NET у патрульній поліції Львівської області. Також дам повідомили, що нетверезий водій зіткнувся із автомобілем Volkswagen Passat.

На 39-річного водія мотопатрульні склали три протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.