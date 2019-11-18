Сусіди призовника напали на працівника львівського військкомату

Прикрий інцидент трапився у будинку на вул. Татарській, 2а у Львові

Під час вручення повістки в армію на працівника Сихівського районного військового комісаріату напали сусіди призовника. Завдяки бійці призовник залишився вдома без повістки, а його сусідам загрожує кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень.

Інцидент трапився у понеділок зранку, 18 листопада. Працівник Сихівського районного військового комісаріату прийшов до призовника, який проживає на вул. Татарській, 2а. Мешканець другого поверху будинку не реагував на надіслані йому поштою запрошення у військкомат, тому йому мали вручити повістку особисто. Призовник відчинив двері і попросив у працівника комісаріатам почекати, поки він візьме свій телефон. Взявши телефон, він подзвонив друзям-сусідам, аби вони втрутились у ситуацію.

«Сусід, який спустився, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, запропонував представникам військкомату вийти для бесіди на вулицю. Під час руху сходами ця особа завдала офіцеру декілька ударів руками в голову. Після того, як військовослужбовець втратив рівновагу, чоловік продовжив завдавати удари ногами в голову. Згодом до цієї бійки долучився колега нападника», – розповідають деталі інциденту у прес-службі обласного військкомату.

Коли учасники бійки вийшли з під’їзду, то повз будинок проїжджало авто патрульної поліції.

«Побачивши його, кривдники втекли до себе у квартиру та продовжили погрози з вікна квартири», – зазначають у прес-службі військкомату.

Працівник військкомату звернувся із заявою у Галицький райвідділ поліції та у лікарню, де надали медичну допомогу. Зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Відомо, що особу одного із нападників-сусідів поліція уже встановила.

Як уточнив ZAXID.NET речник обласного військового комісаріату Володимир Фітьо, призовник після бійки залишився вдома. Представники військкомату продовжать спроби вручити чоловікові повістку. Володимир Фітьо відмовився назвати ZAXID.NET вік призовника.