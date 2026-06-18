У Львові перекрили 450-метрову ділянку дороги на місяць

Із 18 червня у Львові розпочався ремонт частини вулиці Конюшинної. На час виконання робіт для руху транспорту повністю перекрили 450-метрову ділянку від будинку №19 до межі міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Як повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, після завершення ремонту місто отримає додатковий виїзд, який допоможе частково розвантажити транспортний потік.

«Після завершення робіт вул. Конюшинна стане резервним виїздом з міста, який зможе розвантажити частину Городоцької – в напрямку Рясне-Руської», – зазначив Андрій Москаленко.

Конюшинна розташована на околиці Львова та веде до низки промислових об’єктів. Громадський транспорт тут не курсує, однак вулиця має важливе значення для приватного транспорту, який використовує її для виїзду на кільцеву дорогу.

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За інформацією міськради, на ділянці, де наразі відсутнє асфальтне покриття і дорога засипана щебенем, облаштують нову основу, встановлять бордюри та дощоприймачі, після чого покладуть два шари асфальтобетону. Роботи триватимуть орієнтовно до 18 липня.

Загалом площа робіт на вул. Конюшинній становить 3 200 м². Виконуватиме роботи підрядна організація ТзОВ «Шляховик-Т», з відтермінуванням оплати.

На період ремонту водіям рекомендують користуватися об’їздом через вулицю Збиральну з виїздом на Городоцьку.

Схема організації руху на вулиці Конюшинній / Фото ЛМР

Львові також триває будівництво нової дороги та продовження трамвая на вулиці Личаківській.