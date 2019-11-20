У Львові показали сторічну кераміку із фабрики архітектора Івана Левинського

Художниця Дарія Зав'ялова втілила Львів і ботанічний сад у вишивці, текстилі та графіці

Нинішній Львів — це, здебільшого, архітектура великого будівничого Івана Левинського. Він також заснував фабрику, де виробляв керамічні речі. У Львівському музеї етнографії та народного промислу відкрили виставку «Керамічний код Івана Левинського».

Більшість витворів показують публіці вперше. Це майже 350 сторічних раритетів із фабрики Івана Левинського. Також демонструють, як архітектор вплітав цю керамічну оздобу у львівські кам'яниці.

«Показуємо, як та кераміка позиціонувалася колористично і орнаментально на фасадах будівель Львова. Це візитки Львова, тому що Левинський збудував не лише Оперний театр, залізничний вокзал, але й такі будинки, де виразно проступило українське обличчя Львова», — розповідає керівник Львівського музею етнографії і художнього промислу Андрій Клімашевський.

Ці українські мотиви Іван Левинський додавав не лише в архітектуру, а й у керамічні вироби своєї фабрики. Тому орнаменти переносив із вишивки гуцулів, бойків, галичан. Серед них — ваза, яку митрополит Шептицький подарував цьому музею.

Виробляв керамічні портрети, скульптури, тарелі, вази.

«На його фабриці на замовлення НТШ спеціально були розроблені невеликі фігурки народних типажів у строях. Тобто Левинський був неймовірно працьовитий. Дослідники його творчості говорять, що те, що зробив Левинський за все життя, вистачило би на декількох людей», — каже завідувач сектору експозиції Львівського музею етнографії Андрій Колотай.

Один із 5 виставкових залів показує його оздобу із львівських кам'яниць — дахівку, плитку з підлоги. А от пічні кахлі фабрики Левинського — це окремий світ. Фантазії художників не було меж. Кураторам виставки вдалося знайти модель пічки, яку пропонували замовнику.

«Це є речі шедевральні. Навіть тут ми представляємо таку звичайну модель печі. Тобто людина, яка хотіла замовити піч, могла подивитися, як вона виглядає у малому масштабі. Але прошу звернути увагу, що ця модель зроблена з кераміки, вона не зроблена з якогось паперу чи з інших матеріалів», — показує раритети Андрій Колотай.

Також на виставці відтворили інтер'єр помешкання галицького українця початку 20 століття у дусі Івана Левинського. Більшість експонатів тут із фондів музею етнографії, решта — із приватних колекцій. Виставка триватиме 5 місяців.