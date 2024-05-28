Петро Франко був ув'язненим у Мордовських концтаборах

У віці 89 років помер дослідник, політв'язень та громадський діяч Петро Франко. Він був почесним головою Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. Про це у вівторок, 28 травня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ще одна важка втрата для громади Львова та України. На 90-му році життя спочив політв'язень, видатний дослідник, письменник та громадський діяч Петро Франко. Він присвятив своє життя служінню Україні та пам'яті тих, хто зазнав репресій. Його діяльність і наполегливість у відновленні історичної справедливості ніколи не буде забутою», – написав Андрій Садовий.

Зазначимо, що Петро Франко народився в селі Глиниці на Яворівщині. У 15-річному віці, за рішенням міністерства держбезпеки СРСР, отримав п'ять років особливих концентраційних таборів за участь у національно-визвольній боротьбі. Петро Франко був ув'язненим у Мордовських концтаборах. Чоловіка реабілітували 1991 року.

Петро Франко був ініціатором назв вулиць Митрополита Андрея Шептицького та Героїв УПА у Львові. Він був одним з громадських діячів, які відновлювали військові поховання УСС і УГА на Янівському кладовищі. Також ініціював надання 76-го поля на Личаківському кладовищі для поховання борців за волю України 40-х-50-х років минулого століття. Петро Франко працював з архівами й знайшов на Янівському кладовищі поховання 26-х дітей у братській могилі, яких впродовж 1949-1951 років закатували представники комуністичного режиму.