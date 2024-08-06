Зиновій Саляк щороку піднімав прапор над Ратушею 3 квітня

У Львові на 76-му році життя після важкої хвороби помер Зиновій Саляк. Він був депутатом першого демократичного скликання Львівської міськради. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Зиновій Саляк був депутатом першого демократичного скликання в ЛМР

«Пан Зиновій був одним із трьох відважних людей, які у 1990 році вперше підняли прапор України над Ратушею у Львові. Разом із ним тоді були Євген Шморгун та Стефанія Шабатура», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, Зиновій Саляк щороку піднімав прапор над Ратушею у пам’ятний день 3 квітня навіть у літньому віці.

Стефанія Шабатура і Зиновій Саляк у 1990 році (фото ЛМР)

Про дату та місце поховання Зиновія Саляка буде додаткова інформація.

Зиновій Саляк народився 1948 року. Після першої каденції у міськраді Львова, він ще двічі балотувався в депутати ЛМР, а також – в депутати Львівської облради. У 2015 році він ішов на вибори від партії «Воля», а у 2020 році – від партії «За майбутнє». Проте його не обрали.

Зиновій Саляк також був громадським активістом, зокрема, відстоював створення скверу на вул. Кульчицької.