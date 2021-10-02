У Львівському обласному перинатальному центрі померла 28-річна вагітна через ускладнення від коронавірусу. Інформацію про смерть жінки ZAXID.NET підтвердила директорка перинатального центру Марія Малачинська.

За інформацією телеканалу NTA, 28-річна жінка з Львівщини померла у п’ятницю, 1 жовтня. Вона хворіла на коронавірус і її 10 днів лікували у Центрі легеневого здоров’я. Напередодні пацієнтку перевели до перинатального центру, оскільки виникла необхідність обстеження стану плоду. Як розповіли у лікарні, вона перебувала у важкому стані. Окрім того, мала супутню патологію – надмірну вагу.

За словами Олександра Сімкіна, заступника директора з медичної частини Львівського перинатального центру, після діагностики порушення стану плоду не було виявлено. Через двосторонню важку «ковідну» пневмонію пацієнтці надавалася необхідна респіраторна підтримка та необхідна медикаментозна терапія.

Однак упродовж ночі стан вагітної жінки почав поступово погіршуватися. Дитина так і не народилася. Медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плоду на 28 тижні вагітності. А через півгодини сталася зупинка серця і у жінки. Лікарі 45 хвилин намагалися реанімувати жінку. Однак марно.

Відомо, що молода жінка була не вакцинованою.