Йосип Гула — воїн Української повстанської армії, був похований на Личаківському цвинтарі

У вівторок, 11 липня, у Львові поховали 93-річного Йосипа Гулу (псевдо Крук), який був воїном Української повстанської армії. Чоловік помер 8 липня, його поховали на Личаківському кладовищі.

Йосип Гула родом із села Дідилів, на Львівщині. У 16 років він склав присягу і став до лав УПА. Тоді отримав псевдо Крук.

У липні 1948 року був поранений та заарештований. Після багатомісячних катувань Йосипа Гулу засудили до смертної кари, яку згодом замінили на 25-річне увʼязнення. У 1956 році був звільнений як малолітній політвʼязень.

Після повернення до Львова пережив переслідування комуністичного режиму, проте продовжував вести активну громадську діяльність. Був талановитим поетом, співаком, учасником хору «Нескорені», досліджував історію України, її культуру й літературу. У 93-річному віці Йосип Гула помер, його поховали на Личаківському кладовищі.