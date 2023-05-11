Катерина Щерба (псевдо Олеся) була зв'язковою головнокомандувача УПА Романа Шухвича

У середу, 10 травня, у Львові у віці 94 роки померла Катерина Щерба (псевдо Олеся), яка була зв’язковою командирів УПА, зокрема, Романа Шухевича.

«На 95-му році життя померла пані Катерина, яка була зв’язковою командирів УПА – Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка. У будинку свого батька, Василя Бережанського, допомагала лікувати хворих та поранених повстанців. Вічна пам'ять людині, котра все життя присвятила Україні», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Катерина Щерба ще під час навчання у школі в Рогатині була зв’язковою командирів УПА, пройшла курси медсестер.

Протягом 1943-1945 років допомагала повстанцям на Франківщині. Була зв’язковою Романа Шухевича («Тура»), командира 13-ї воєнної округи УПА «Лисоня» Омеляна Польового («Остапа») та Дмитра Карпенка («Яструба») – курінного сотні окремого призначення «Сіроманці».

Пізніше, переїхавши до Львова, багато років працювала вчителем української мови та літератури. А після здобуття Україною незалежності стала однією з перших членкинь Громадської організації «Львівське крайове братство ветеранів національно-визвольної боротьби (Львівське братство ОУН-УПА)».

Чин похорону Катерини Щерби розпочнеться 12 травня о 13:00 в капличці на вул. Пекарській, 52. Її поховають на Личаківському цвинтарі, на полі Почесних поховань 86А.