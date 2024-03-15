У Львові повністю відновили дах будівлі на Стрийській, яку зруйнували росіяни. Відповідне фото опублікував міський голова Львова Андрій Садовий у п'ятницю, 15 березня. Він зазначив, що за вісім місяців місто повністю відновило стіни, дахи, перекриття, двері та вікна. Наступним етапом будуть фасадні роботи та ремонт у квартирах. Зазначимо, що окупанти обстріляли багатоповерхівку на Стрийській у ніч з 5 на 6 липня 2023 року та вбили десятьох людей. Ще понад 40 мешканців отримали поранення.