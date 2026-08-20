У Львові презентували інноваційні розробки для психологічної допомоги військовим
Новини Львова від ZAXID.NET за 20 серпня
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У середу, 20 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
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- Онлайн-оскарження відмови у видачі містобудів. Чим нововведення у державній архітектурній інспекції загрожує громадам на прикладі Львова.
- Інновації у військовій психології. Фахівці оперативного командування «Захід» представили сучасні розробки.
- Перша у Львові. У місті завершують будівництво повноцінної льодової арени.
- Квіти, соняшники, огірки, кабачки, помідори і навіть кавуни. Мешканці «Маріяполісу» на Сихові облаштували городи біля тимчасових будинків.
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