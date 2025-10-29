Вперше Острозьку Біблію надрукував Іван Федоров

Львівський музей історії релігії запрошує на презентацію відреставрованої Острозької Біблії 1581 року – одного з найцінніших стародруків в історії України. Подію проведуть у середу, 30 жовтня, о 15:00 у музеї на площі Музейній, 1.

Як повідомили у Львівському музеї історії релігії, реставрацію унікального видання здійснила художниця-реставраторка графічних творів Лідія Григель. «На презентації ви дізнаєтесь подробиці відновлення понад 600-сторінкового стародрудку; знахідку документа використаного у якості підклейки; історію паперу на якому надрукували “Острозьку Біблію” та багато інших цікавинок, які вдалося відкрити в процесі реставрації», – розповідають організатори.

Подія відбудеться в межах виставки «Спочатку було Слово», яка триває у музеї з 2 жовтня. Вона присвячена розвитку комунікації – від перших знаків і письма до цифрової епохи.

У виставковому просторі представлено археологічні пам’ятки, трипільську кераміку, предмети з єгипетськими ієрогліфами, давній клинопис, писальця Пліснеська, копії графіки Ніла Хасевича, перші видання Івана Котляревського, Лесі Українки та Пантелеймона Куліша. Також відвідувачі можуть побачити друкарські матриці з василіанської друкарні міжвоєнного періоду та матриці для друку книг XVIII століття.