Виставка відкриється 2 жовтня і триватиме до 30 листопада

2 жовтня у Львові відкриють виставку «З сибірської сторони: родинний архів», створену на основі домашнього архіву нащадків репресованої родини Бабіїв – Лозинських із Львівщини. Відвідати виставку можна у публічноісторичному просторі «Після тиші» на вул. Гребінки, 6, а 4 жовтня львівʼян запрошують на авторську екскурсію виставкою.

У 2023 році Галина Лозинська з Жовкви передала дослідникам ГО «Після тиші» на зберігання родинний архів, що стосується радянських переслідувань родини Бабіїв – Лозинських.

Виставка «З сибірської сторони: родинний архів» – це спроба дослідити та музеєфікувати досвіди ув’язнення та депортації. Це суголосно до пережитого сотнями тисяч людей в Україні у 1940-1950-х роках. Дослідники заохочують тих, хто зберігає подібні архіви, ділитися ними та історіями своїх родин.

«Що зберігається у наших родинних архівах? Хто ці люди на старих світлинах? Де й за яких умов вони зроблені? Такі питання часто виникають, коли вже немає від кого отримати відповіді. Раніше такі світлини могли бути способом зв’язку між рідними, розділеними соціальними катастрофами ХХ століття. А тепер вони здатні пов’язати між собою історії різних людей та родин, стати своєрідним містком між індивідуальними переживаннями та колективною пам’яттю про травматичне минуле», – наголошують дослідники.

Виставка буде доступною з 2 жовтня по 30 листопада у публічноісторичному просторі «Після тиші» на вул. Гребінки 6 у Львові. Її можна відвідати щодня з 12:00 до 18:00. Вихідні – понеділок та вівторок. Вхід вільний.

У суботу, 4 жовтня, всіх охочих запрошують на авторську екскурсію виставкою від історика Андрія Усача. Початок – о 15:00. Попередня реєстрація за посиланням.

Виставка створена ГО «Після тиші» за підтримки Фонду Рози Люксембург в Україні за кошти Міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН.