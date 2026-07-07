Переможці торгів додатково мають погодити зовнішній вигляд об’єкта пересувної торгівлі

Львівське комунальне підприємство «Зелений Львів» провело два аукціони щодо оренди місць в парках, де підприємці зможуть встановити пересувні кав’ярні чи торговельні точки. Торги відбулися за місце у парках «Замарстинівський» та «700-річчя Львова». Під час торгів вартість оренди зросла у понад 78 разів. Про це у вівторок, 7 липня, повідомив заступник міського голови з містобудування Львова Любомир Зубач.

«За останні дні відбулися вже два аукціони за право продавати каву, морозиво та інші смаколики в Замарстинівському та парку 700-річчя. І що я скажу – ажіотаж з учасників і зростання ціни в рази. За кожен з обох лотів змагалися по 10-12 учасників. А от зростання ціни навіть мене збентежило», – зазначив Любомир Зубач.

Зокрема, у понеділок, 6 липня, ЛКП «Зелений Львів» провело торги за місце у парку «Замарстинівський» біля амфітеатру. Пропозицію виставили 24 червня 2026 року зі стартовою ціною 2711 грн на онлайн-майданчику «Прозоро.Продажі». Місце призначене для розміщення окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення. Торги провели 6 липня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного.

Участь у торгах взяли десять учасників. Під час торгів ціна за місячну оренду зросла у понад 78 разів. Найбільшу суму за лот – 212 тис. грн – запропонував львівський підприємець Ростислав Різник. Проте переможці торгів, згідно з договором оренди, зможуть працювати півтора року. Невдовзі місто укладе із переможцем договір оренди.

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За даними аналітичної системи YouControl, 22-річний Ростислав Різник зареєстрований як ФОП у 2022 році. Основний вид його діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

У вівторок, 7 липня, ЛКП «Зелений Львів» провело ще одні торги за місце у парку «700-річчя Львова», розташованому біля проспекту Чорновола, неподалік дитячого майданчика. Участь у торгах взяли 13 учасників. Під час торгів ціна за оренду зросла у понад 75 разів. Найбільшу суму за місячну оренду – 206 тис. грн – запропонував львівський підприємець Олег Василишин. Невдовзі місто укладе з переможцем договір оренди.

За даними аналітичної системи YouControl, 21-річний Олег Василишин зареєстрований як ФОП у 2024 році. Основний вид його діяльності – інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

«Така активність учасників і зростання ціни, очевидно, свідчить про те, що попит на пересувну торгівлю у львівських парках є. Значить, буде розвиватись у цьому напрямку і шукати нові локації. Але водночас не хочеться думати, що такими високими ставками хтось хоче зірвати увесь цей процес. Наразі віримо в краще й порядність учасників», – повідомив Любомир Зубач.

Любомир Зубач також наголосив, що переможці торгів мають погодити зовнішній вигляд об’єкта пересувної торгівлі у департаменті архітектури та просторового розвитку міста. Найближчим часом ЛКП оголосить аукціони на право оренди ще двох майданчиків у львівських парках. Йдеться про ділянку площею 8 м² на центральній алеї Скнилівського парку (з боку вул. Івана Виговського) та ділянку площею 5 м² на центральній алеї парку імені Івана Виговського біля дитячих майданчиків.

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Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що місто виставило на аукціони місця в парках, де підприємці зможуть встановити пересувні кав’ярні чи торговельні точки. Загалом йдеться про 12 локацій у 10 львівських парках для торгівлі кавою, морозивом та іншими солодощами чи розміщення атракціонів. Під забороною алкоголь і тютюн.