У Львові раптово померло тримісячне немовля

За фактом злісного невиконання батьками своїх обов’язків відкрито кримінальне провадження

СуспільствоОлександра Баландюх, 22 грудня10390

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У Львові на вул. Науковій в одній з квартир багатоповерхового будинку раптово помер тримісячний хлопчик. Інформація про це до Франківського відділу поліції надійшла ще 16 грудня.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, жодних видимих ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявила. Тож причину раптової смерті дитини мала встановити судово-медична експертиза, повідомляє ГУ НП у Львівській області.

21 грудня працівники поліції отримали висновки судмедекспертизи. За її висновками смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення) шлунковим вмістом після годування немовляти.

Матір’ю немовляти є 31-річна львів’ янка. Вона виховувала дитину сама.

Як повідомляє прес-служба поліції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін. Досудове розслідування триває.

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