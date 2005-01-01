У Львові розпочався Всеукраїнський форум місцевого самоврядування

У Львові розпочався шостий форум місцевого самоврядування. Цьогоріч говорити про міста зібралося майже 300 фахівців. Традиційно форум зібрав управлінців, експертів та фахівців місцевого самоврядування. Говорили про найважливіше для міст.

«Цього року дуже актуальною є, наприклад, медична реформа, також питання агломерації. Тобто це земля, це великі міста, це укрупнення територій навколо великих міст. Ну і питання об'єднання територіальних громад і бюджетне питання. Тому що більше повноважень, більше фінансування і, відповідно, більше відповідальності», ‒ каже заступниця директора «Інституту міста», співорганізаторка Анастасія Лепуга.

У центрі розмови ‒ й наболіле та пошуки шляхів вирішення важливих питань для життєдіяльності міст.

«Багатьом містам сотні мільйонів держава заборгувала за пільги і субсидії. Дуже часто ми бачимо бажання перекинути на міста і зобов'язання фінансові й інші речі. Тому місцеве самоврядування ‒ це є фундамент, на якому можна будувати успішну державу», ‒ каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Чимало говорили й про децентралізацію, територіальну організацію органів виконавчої влади та взаємодію між управлінцями та громадами.

«Реформа децентралізації ‒ це одна із найважливіших реформ і водночас сьогодні одна із найуспішніших в Україні. Головна її ідея ‒ висувати щонайбільше готових рішень на рівні громади. Зараз люди у громадах можуть вирішувати, що вони хочуть від локального управління. Саме тому це важливо», ‒ пояснює директор програми USAID DOBRE Баррі Рід.

Роль місцевого самоврядування, кажуть учасники форуму, суттєво зросла в умовах децентралізації.

«Найголовніший меседж, який я почув, це те, що якщо не буде працювати, наприклад, уряд місяць, нічого погано не станеться. Якщо ж півдня не буде працювати місцева влада, то в місті буде колапс. Тому що вони кожного дня, кожної години вирішують найважливіші проблеми комунального господарства і так далі», ‒ розповідає екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов.

Всеукраїнська конференція триватиме ще у п'ятницю.