Місце ДТП 4 серпня на вулиці Науковій

У Львові, 4 серпня, на вулиці Наукова, зіткнулися два автомобілі – AUDI А4 та Renault Kаngoo. Виявилось, що у деформованій автівці Renault Kаngoo перебуває 71-річна водійка. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що вона отримала травми середньої важкості.

«За допомогою аварійно-рятувального обладнання рятувальники деблокували потерпілу та передали медикам. Літню жінку з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у КНП 8-а міська клінічна лікарня Львова. 20-літнього водія AUDI А4 теж госпіталізували у цей самий медичний заклад з травмами легкого ступеня важкості», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Для ліквідації наслідків ДТП залучили трьох рятувальників. Наразі невідомо, хто є винуватцем ДТП, Всі обставини з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що 3 серпня на Городоцькій сталася ДТП за участі автомобілів Toyota Land Cruiser Prado та Hyundai Accent. Рятувальники деблокували 30-річну водійку та 26-річну пасажирку Hyundai.