У Львові шахраї масово виготовляли фальшиві iPhone

У Львові затримали 2 з 7 шахраїв, які продавали підроблені телефони по всі Україні

У вівторок, 5 травня, у Львові на вул. Бориса Тена, що у Шевченківському районі правоохоронці затримали шахраїв, які впродовж двох років підробляли телефони марки Apple. В обласній прокуратурі повідомили, що семеро мешканців Львова за цей час встигли заробити близько 600 ​тис. грн. Спецоперація ще триває.

Відомо, що зловмисникам вдалося обдурити понад 200 людей. Вони продавали неякісні підробки телефонів Apple, а також комплектуючі до них, через інтернет. Люди робили замовлення, а взамін отримували підробки. Є випадки, коли покупці взагалі не отримували товар за який заплатили. Замовлення зловмисники відправляли по всій Україні.

Масштабну спецоперацію проводили працівники кіберполіції, прокуратури, слідчого управління поліції та спецпідорозділ КОРД (фото прокуратури та поліції)

У прокуратурі просять людей, які постраждали звертатися до правоохоронних органів, аби відшкодували кошти, а також надають список сайтів на яких реалізовувалися підробки. Це: i-park.com.ua, i-center.com.ua, iphone-room.com.ua, apple-shop.org.ua, myapple-box.com.ua, ilook.com.ua, icloud.com.ua, та air-store.com.ua. Частина з них вже заблокована кіберполіцією.

Зараз тривають 17 обшуків у Київській, Волинській та Львівських областях у місцях злочинної діяльності групи.

У поліції це затримання детально не коментують, саме тому, що спецоперація ще триває в інших областях України. Лише повідомили​, що усім причетним зловмисникам від 23 до 27 років. Наразі затримані тільки двоє з семи підозрюваних.